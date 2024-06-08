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Поздравляю некоторых - проснитесь, вы обделались. Генерал Попов

Поздравляю некоторых - проснитесь, вы обделались. Генерал Попов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ СМИ сообщают из зала суда -  Генерал Иван Попов дал показания на других участников дела о хищении более 1,7 тыс.

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Комментарии
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Александр яросв
Круговая порука ,в которой трудно быть честным. Скорее всего,посадят еще кого нибудь, а потом будут договорняки.
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1 час.
КК
Коля Колянов
Надо депортировать всех азиатов появившихся после развала СССР, ИНАЧЕ БУДЕТ БОЛЬШАЯ БЕДА ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА, ОНА УЖЕ СТОИТ НА НАШЕМ ПОРОГЕ.
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1 час.
Александр Николаевич
ДА!!! Достаточно вдумчиво, ЕСЛИ за всем этим наблюдать - Б А Р Д А К во всей правоохранительной и оборонной системах выходит за ВСЕ пределы разумного. Главком, к сожалению не бог и даже не царь- все видеть сразу не может.  ЕЩЕ Петр Первый это понял и создал систему &quot;ОКО ГОСУДАРЕВО&quot;! Ксегодняшнему дню, либерасты ДИМОНА окончательно это ОКО прихлопнули, проташив туда слепого, да еще из под главного &quot;антихриста&quot;!😢.
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43 мин.

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