Поздравляю некоторых - проснитесь, вы обделались. Генерал Попов

Александр Николаевич

ДА!!! Достаточно вдумчиво, ЕСЛИ за всем этим наблюдать - Б А Р Д А К во всей правоохранительной и оборонной системах выходит за ВСЕ пределы разумного. Главком, к сожалению не бог и даже не царь- все видеть сразу не может. ЕЩЕ Петр Первый это понял и создал систему "ОКО ГОСУДАРЕВО"! Ксегодняшнему дню, либерасты ДИМОНА окончательно это ОКО прихлопнули, проташив туда слепого, да еще из под главного "антихриста"!😢.