Масштабный сбой в Сети: что известно о последствиях атаки на дата-центр "Яндекса"

8 октября сайты и приложения в России столкнулись с массовыми сбоями. Не открывались сайты СМИ, онлайн-кинотеатров, приложения банков и ряд других ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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