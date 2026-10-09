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Масштабный сбой в Сети: что известно о последствиях атаки на дата-центр "Яндекса"

Масштабный сбой в Сети: что известно о последствиях атаки на дата-центр "Яндекса"

8 октября сайты и приложения в России столкнулись с массовыми сбоями. Не открывались сайты СМИ, онлайн-кинотеатров, приложения банков и ряд других ресурсов.

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