В Архангельске завершился Фестиваль современного танца и перформанса «Предчувствие Прикосновения»

Завершился фестиваль выступлением Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы», который привёз свои легендарные спектакли-ровесники, созданные 25 лет назад Татьяной Багановой и с тех пор живущие каждый своей судьбой.
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