Касторовое масло для печеночной детоксикации и разрушения камней в почках!

Забудьте о врачах с касторовым маслом! Помните ли вы, что всякий раз в детстве, чтобы лечить запор, простуду или лихорадку вам давали касторовое масло? Если да, вы, вероятно, помните, как это было утомительно, не так ли? Но, оказывается, это определенно стоит того, так как это масло обеспечивает широкий спектр преимуществ для здоровья.