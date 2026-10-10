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Царьград

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Кулемзин сообщил о пострадавшем и разрушениях после атаки БПЛА

Кулемзин сообщил о пострадавшем и разрушениях после атаки БПЛА

В результате ночной атаки дрона в Ворошиловском районе Донецка пострадал мужчина 1970 года рождения. Повреждены три автомобиля, газопровод и остекление множества зданий, включая 50 окон в жилых домах и 55 оконных блоков в учебных заведениях.

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