Кулемзин сообщил о пострадавшем и разрушениях после атаки БПЛА

В результате ночной атаки дрона в Ворошиловском районе Донецка пострадал мужчина 1970 года рождения. Повреждены три автомобиля, газопровод и остекление множества зданий, включая 50 окон в жилых домах и 55 оконных блоков в учебных заведениях.