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Царьград

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Кондратьев: бизнес Кубани получил 1,6 млрд рублей льготных займов

Кондратьев: бизнес Кубани получил 1,6 млрд рублей льготных займов

С начала 2026 года региональный Фонд микрофинансирования предоставил предпринимателям Краснодарского края более 470 льготных займов на общую сумму около 1,6 млрд рублей.

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