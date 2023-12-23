Особый режим для общественного транспорта, пересекающего центр столицы 

В дни проведения на площади Великого национального собрания (ПВНС) культурно-художественных мероприятий, посвященных зимним праздникам, 23 декабря, 31 декабря 2023 года и 6 января 2024 года муниципальный общественный транспорт, пересекающий ПВНС, будет ходить по особому графику, отмечает Noi.