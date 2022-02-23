Рангник – 1-й тренер «МЮ» без побед в первых двух матчах в ЛЧ. Клуб дважды сыграл вничью

Ральф Рангник – первый тренер «МЮ», не выигравший ни одного из первых двух матчей в ЛЧ. Манкунианцы под руководством немецкого тренера сыграли в Лиге чемпионов с «Янг Бойз» (1:1) в 6-м туре группового этапа и с «Атлетико» (1:1) в 1/8 финала.