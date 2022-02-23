Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Зимин
    Козлы долбанные, спорт вне политики.УЕФА перенесет фи...
  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...

Рангник – 1-й тренер «МЮ» без побед в первых двух матчах в ЛЧ. Клуб дважды сыграл вничью

Ральф Рангник – первый тренер «МЮ», не выигравший ни одного из первых двух матчей в ЛЧ. Манкунианцы под руководством немецкого тренера сыграли в Лиге чемпионов с «Янг Бойз» (1:1) в 6-м туре группового этапа и с «Атлетико» (1:1) в 1/8 финала.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх