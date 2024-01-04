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Представитель МИД Джайсвал: Индия не отправляла артиллерийские боеприпасы Киеву

Представитель МИД Джайсвал: Индия не отправляла артиллерийские боеприпасы Киеву

Индия не отправляла артиллерийские боеприпасы Украине. Об этом на брифинге в Нью-Дели заявил официальный представитель индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о якобы имевших место поставках индийских снарядов на Украину, передает ТАСС.

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