Представитель МИД Джайсвал: Индия не отправляла артиллерийские боеприпасы Киеву

Индия не отправляла артиллерийские боеприпасы Украине. Об этом на брифинге в Нью-Дели заявил официальный представитель индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о якобы имевших место поставках индийских снарядов на Украину, передает ТАСС.