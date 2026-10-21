📷⚡️American Shield AI в партнерстве с австралийской компанией Innovaero Technologies приступила к совместной работе по усилению ударных возможностей австралийских Сил обороны с помощью барражирующих боеприпасов.
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