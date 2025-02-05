За перевозку сыпучих грузов без полога водителей грузовиков штрафуют при помощи камер

Водитель грузовика оштрафован камерой за перевозку насыпного груза без установленной крыши. Грузовики, перевозящие инертные грузы без крыши, представляют опасность для других водителей и дорожной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии