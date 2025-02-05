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За перевозку сыпучих грузов без полога водителей грузовиков штрафуют при помощи камер

За перевозку сыпучих грузов без полога водителей грузовиков штрафуют при помощи камер

﻿﻿Водитель грузовика оштрафован камерой за перевозку насыпного груза без установленной крыши. Грузовики, перевозящие инертные грузы без крыши, представляют опасность для других водителей и дорожной инфраструктуры.

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