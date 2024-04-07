Под звуки выстрелов: Армения пережила очередную неспокойную ночь

ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Сюнике и Гегаркунике. Хотя азербайджанская сторона обвиняет во всём именно ЕреванМинобороны Азербайджана снова обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня.
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