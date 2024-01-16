Минтруд проиндексирует 40 пособий для 20 млн граждан России

С 1 февраля Минтруд на 7,4% повысит свыше 40 видов различных социальных выплат.Пресс-служба Минтруда России напомнила о ежегодной индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, которая происходит 1-го февраля.