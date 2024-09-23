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Родители владивостокских школьников оценили детский рацион учащихся

Родители владивостокских школьников оценили детский рацион учащихся

Во Владивостоке родители продегустировали повседневный детский рацион учащихся, сообщает PRIMPRESS. 20 сентября школа № 82 (Адмирала Горшкова, 26) приняла первую дегустацию в рамках родительского контроля.

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