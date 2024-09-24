The Times: ВСУ сумели перехватить российский самолёт А-50 с помощью старой советской ЗРС С-200, а не современного ЗРК Patriot

Украина использовала старую советскую зенитную систему С-200 для перехвата самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России, а не современный западный ЗРК Patriot.
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