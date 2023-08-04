Верно когда-то подметил М.Задорнов, что совестью нашего народа завсегда были писатели, учёные, режиссёры, а уж точно не политики, юристы и экономисты.
«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям
Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
По вашему,эти слова должны исходить из уст нашего Всевышнего Иисуса Христа,ибо он один безгрешен и неподкупен.
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5 час.
ВН
Валерий Николаевич
Интересно, а на что Шукшина рассчитывает этим постом, что деятелям в Кремле стыдно станет?
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1 час.
Марина Коренева
Молодец, Мария Васильевна! Полностью поддерживаю! ТВ не смотрю уже несколько лет. Дом-2, не иначе как ДурДомом называть не могу. Пятая колонна нам навязывает всяческую дурь и нечисть, которая нам противна! У нас ТВ будет вещать просветительское, по-настоящему доброе и светлое только тогда, когда уйдут все те, кто ухватил, прихватизировал СМИ.
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54 мин.
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