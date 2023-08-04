«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям

Марина Коренева

Молодец, Мария Васильевна! Полностью поддерживаю! ТВ не смотрю уже несколько лет. Дом-2, не иначе как ДурДомом называть не могу. Пятая колонна нам навязывает всяческую дурь и нечисть, которая нам противна! У нас ТВ будет вещать просветительское, по-настоящему доброе и светлое только тогда, когда уйдут все те, кто ухватил, прихватизировал СМИ.