Чемпионат Италии. «Кальяри» поделил очки с «Салернитаной», «Ювентус» сыграет с «Аталантой» в субботу

14-й тур итальянской Серии А стартовал в пятницу матчем «Кальяри» – «Салернитана» (1:1). В субботу «Ювентус» принимает «Аталанту» Алексея Миранчука, «Интер» играет на выезде с «Венецией».
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