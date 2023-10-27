Под Купянском идет ликвидация спецназа ГУР «Кракен*» и красиво горят «Леопарды»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 октября 2023 года Юлия СоколоваНесколько дней назад стало известно о ликвидации двух боевиков спецподразделения «Кракен*», которое входит в состав военной разведки Украины (ГУР МО).