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Под Купянском идет ликвидация спецназа ГУР «Кракен*» и красиво горят «Леопарды»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 октября 2023 года

Под Купянском идет ликвидация спецназа ГУР «Кракен*» и красиво горят «Леопарды»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 октября 2023 года

Под Купянском идет ликвидация спецназа ГУР «Кракен*» и красиво горят «Леопарды»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 октября 2023 года Юлия СоколоваНесколько дней назад стало известно о ликвидации двух боевиков спецподразделения «Кракен*», которое входит в состав военной разведки Украины (ГУР МО).

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