Аналитик предрек поражение демократов при снятии Байдена с выборов

REUTERS/Tom Brenner Демократическая партия США должна будет признать своей поражение, если президент США Джо Байден снимет свою кандидатуру на предстоящих выборах, заявил в беседе с "Известиями" политический аналитик Гарланд Никсон.
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