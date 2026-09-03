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Нижегородская правда

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Военный корреспондент Алексей Ивлиев встретился с нижегородскими студентами

Военный корреспондент Алексей Ивлиев встретился с нижегородскими студентами

На площадке Мининского университета лектор Российского общества «Знание», корреспондент службы информации Телекомпания НТВ Алексей Ивлиев встретился с преподавателями и студентами.

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