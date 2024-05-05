Равные возможности - для всех

Ежегодно 5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. Целью праздника является привлечение внимания сообщества и властей к проблемам, связанным с защитой прав людей с ограниченными возможностями.
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