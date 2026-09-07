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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Открыт первый участок Рублево-Архангельской линии метро. Второго ждем в 2027-м

Новая Рублево-Архангельская линия метро заработала в Москве. Из пяти станций первого участка две находятся в СЗАО — «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» в Хорошево-Мневниках.

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