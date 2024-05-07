Мировые продажи планшетов выросли впервые с 2021 года — сильнейший рост показ...

Мировые продажи планшетов выросли впервые с 2021 года — сильнейший рост показали Xiaomi и HuaweiПосле двух лет спада мировые продажи планшетов по итогам I квартала 2024 года продемонстрировали скромный рост на 0,5 % в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и составили 30,8 млн единиц, гласят данные компании IDC.