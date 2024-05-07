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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Мировые продажи планшетов выросли впервые с 2021 года — сильнейший рост показ...

Мировые продажи планшетов выросли впервые с 2021 года — сильнейший рост показ...

Мировые продажи планшетов выросли впервые с 2021 года — сильнейший рост показали Xiaomi и HuaweiПосле двух лет спада мировые продажи планшетов по итогам I квартала 2024 года продемонстрировали скромный рост на 0,5 % в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и составили 30,8 млн единиц, гласят данные компании IDC.

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