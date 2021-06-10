Мой комментарий к посту "Довели мужика до пожизненного"

Любопытно, однакоПолитикаМой комментарий к посту "Довели мужика до пожизненного"Вывожу это мое мнение в отдельный пост, чтобы не повторяться в ответах каждому осуждающему написанное.Вернуться к статье318НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАвалерий андреевЭто в России произошло? Фамилии то явно не русские. Вот в Питере тысячи гаражей снесли и ничего, все живы-здоровы. Наверное, среди владельцев, армян не было.Александр ГлущенкоВ России.. у нас в Сочи.. Армяне живут у нас со времён турецкой резни (геноцида армян) их не больше, чем в Питере...одно дело гараж, другое жилой дом.. ( в городе так говорят)Ваша Светлость"...речь идет о жителях Кавказа, с особенностями ментальности, связанной с историей этих народов..."? Эти, бл..., "жители Кавказа" живут в России, они как и все её жители обязаны соблюдать её законы! Пусть они свои "особенности и ментальность" засунут себе в жопы! У нас нет деления в стране по "ментальности" и Закон существует для всех! Если у хачей "такой гарачий кров" пусть валят в свою страну армянию, либо им придется её охлаждать на наших Северах! Нет оправданий убийце, он, гад, убил людей за то, что они исполняли свою работу, находясь на государственной службе! Аффтар - гнида козлиная!!!AOAndre OshЗакон существует пока его соблюдают представители закона.AIAlex ImenНельзя писать отдельные законы для людей с нижней чакрой. Заигрались здесь кавказцы со своими дикими обычаями. Но смягчающие обстоятельства есть - считал, что борется с вопиющей несправедливостью. В основе неприятностей насквозь дырявые законы и их корявое исполнение.WWaleryМолодец автор! Теперь я должен буду убить полицейских - казахов! Они решили подзаработать и необоснованно и незаконным образом смошенничали - изъяли автомобиль. Судья тоже казашка и вопреки обстоятельствам в защиту своих братьев полицейских отказала в возврате автомобиля. Автомобиль повис в воздухе - суд просто отказал в возврате его собственнику, тем ограничил право собственника пользоваться автомобилем. Налоговая перекрыла все банковские операции собственника дабы заставить оплачивать транспортный налог. Автомобиль на стоянке был вскрыт, однако полиция ничего не фиксирует, на заявление не реагирует, тянет время. После долгих размышлений прихожу к выводу - цель мафии была не получить взятку, а разукомплектовать новый автомобиль на запчасти. Теперь немного поживу, осмотрюсь и в один день прибить всех: Полиция - 2 чел., судьи -5 чел., охранники стоянки - 3 чел. Прокуроры - 2 чел. Очевидно справиться будет трудно - хорошо все надо будет продумать. Самое главное - общество оправдает, а законы... их нет и не будет. Если кому интересно - назову фамилии, должности и место работы всех этих сволочей, которые в мире лишние..Сергей ВасильевПро казахов ой как правильно, прошел тоже я через подобное..., НО !!! они сами себя в АД этим и загонят ...., не долго осталось им, до того, как опять срать будут за юрту. и друг друга сжиратьСеменков АлександрДа, до фига у тебя виновников. Аж 12 человек. Один не справишься. Как бы не пришлось к браткам обращаться.WWaleryДа, очевидно все они родственники (до 7-го колена) . Кажется ст. 63 Конституции РФ обещает помощь русским соотечественникам (нет, не патронами), возможностью обратиться в гражданский суд РФ (которому доверяю), но такой механизм никак нигде не оговаривается, недоработка. А зря - заигрывать с бывшими республиками не следует. Законность всем и всегда идет на пользу. Казахи бывшие кочевники, у которых вся законность обеспечивалась баями и сегодня через тридцать лет республика вновь построила феодальные отношения. Да, 12 человек много, но желание уже есть. Следовательно, в Республике что-то не так.МЛМила ЛиковаАвтор, всё смешали, у вас борщ с мухами! Какой Кавказ -- это Сочи, Краснодарский край!!! А этот "менталитет" только мешает всем жителям, особенно русским! На улице Просвещения пройти уже нельзя, сплошные тупики (идёшь по улице, вдруг прохода нет, надо обходить, что бы выйти дальше на эту улицу). Продавцы там дурят отвязно, покупала там орехи -- просила двести гр., навесили 430, в итоге оказалось 230!!!!!! В Сочи самостроя наверное 50%, но это каждый отдельный случай! Я лично имела несколько случаев общения с гаишником и милиционером армянами, это что- то! Отсутствие образованности, местечковый менталитет ( гаишник сказал, что он видел что якобы мы наехали на сплошную, у него с глазами всё в порядке, мы не согласились и 15 минут он стыдил нас, какие мы бессовестные, наверное его "менталитет" предполагал, что мы должны дать ему пару тысяч и извиниться)! Также мы с соседями вызывали милицию, когда рядом стройка работала после 12 часов ночи, приехали через 2,5 часа после первого и через час после второго вызова, в 1 час 15 минут ночи, позвонил мне (может ждали, когда закончат работы), не представился, ничего "вы тут звонили, будете писать или нет?". Некоторые уже говорят, что Сочи --это нерусский город! Нет, автор, это русский город и не надо нам здесь местечкового менталитета с кавказким уклоном! Вот Россия принимает всех беженцев, а потом они хозяев игнорируют.ИСИраида СтаркинаВ Америке, если люди без разрешения зашли на мою собственную территорию, разрешается применять защиту и таким образом в том числе.МЛМила ЛиковаДамочка, вы думайте, когда пишете! Просто "люди", или представители исполнительной власти? В полицейских в Америке можно стрелять по вашему?Татьяна БраунНу просто слезой от умиления умыться хочется: тут тебе и чакра, и кавказский менталитет, и благородство невероятное, и защита рода.... А чиновники, значит, не оформили землю.... Виноватые кругом, выходит, только они... Ну а сам хозяин не захотел пошевелить пальцем по поводу оформления? Ждал, когда за него кто-то что-то сделает, и на блюдечке поднесут? Если есть наследство-его оформить следует самим, а не ждать у моря погоды, не доводить до крайности.Борис ЗлатановВы когда-нибудь пробовали оформить то, что оформить Вам не хотят, даже когда обязаны? Я с такой ситуацией как-то столкнулся. В лепешку расшибетесь, а все без толку. Если нет ну очень больших денег. Так что про "блюдечко" зря.Татьяна БраунПробовала. И оформила. Когда по неграмотному совету юриста пропустила срок вступления в наследство на квартиру матери. Никаких особенных денег не потребовалось-только госпошлина в суд. Да время потратила на посещение судебного заседания. И как бонус-получила немало полезных советов от судьи по наследственным вопросам.МЛМила ЛиковаЗемля в этом месте стоит по 2-3 миллиона за сотку! У человека было три законных сотки, а он ещё пяток прихватил и под магазин и под кафе и для отдыхающих! Кто ж ему это бесплатно оформит??? В этом месте одрокомнатные квартиры стоят по 10 млн. руб.. У нас рядом по соседству новый скандал -- купил человек под ИЖС пять соток, прихватил ещё 2-3 и строит многоквартирный дом на 25 квартир!!! Ни двора, ни подъезда к дому, ни коммуникаций достаточных, а ему пофиг, он уже в интернете квартиры продаёт!!! Не знаю, чем закончится, кто в кого стрелять будет??? Скорей соседи в хозяина!!!евгений кармановичОн убил, он виноват. Он сделал самое большое преступление в жизни - убил человека. В то же время, прав автор, он стоял на защите своего достоинства. Сядет. Жизнь пойдет своим чередом. Землю отберут. Это же все против шерсти. Нельзя так жить. Мы люди, и еще совсем недавно, прощаясь с СССР, думали, что жизнь станет справедливее, но увы. Ошиблись. Мы теряем свое достоинство, а он не потерял! Какая разница в том: житель он Кавказа или другого места? Если бы он знал, что его достоинство будет защищено - не выстрелил. Пришлось доказывать самому, отвратительным способом. Разбираться будут по указиву сверху. Злость у людей останется.Валентина ЛПриставы пришли к нему с бульдозером сразу сносить дом там или что другое? Всего лишь принесли предписание, разве нельзя было обойтись без оружия?, доказывай своё в суде, не смог -исполни закон. А если завтра какой-нибудь из родни убитых с нижней или верхней чакрой и своим менталитетом придёт расстрелять его семью что будет?Татьяна БраунВчера показывали этот сюжет. И прозвучало, что несколько лет назад началась эта история с самостороем, в том числе и с постановлением на снос. Так что наверняка хозяин был в курсе, какие могут быть последствия. И приставы никогда не побегут исполнять сразу после постановления суда. Насколько помню, дается время на обжалование решения, потом бумаги идут к приставам, потом приставы направляют бумаги хозяевам с предложением исполнить самостоятельно, и только потом идут карательные меры. Вот в таком порядке, если я не ошиблась.Семенков АлександрЕсли придут, то будет убийство и новые жертвы. Но суть поста не в этом. Тема поднята о причинах, которые к этому привели. Ведь автор Кочьяна НЕ ОПРАВДЫВАЕТ И ЕГО НЕ ЗАЩИЩАЕТ. Автор пишет и говорит о БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ И ХАЛАТНОСТИ ВЛАСТЕЙ, которые стали причиной этой трагедии. Землю эту ВЕДЬ САМА ВЛАСТЬ выделила ещё деду этого КОЧЬЯНА. Я так понял, что эту землю ВЛАСТЬ не стала (не захотела) помочь ему оформить её в собственность. За почти 100 лет ВЛАСТЬ ВСЁ УСТРАИВАЛО. А сечас ЭТА ЖЕ ВЛАСТЬ эту землю у него и заберает. Это как следует понимать? А понимает следует так,, - В КУРОРТНОМ ГОРОДЕ СОЧИ ЭТА ЗЕМЕЛЬКА ВИДНО УЖ ОЧЕНЬ КОМУ-ТО ИЗ ВЛАСТИ ПОНРАВИЛАСЬ. ВОТ И РЕШИЛИ НА НЕЁ СВОЮ ЛАПУ И НАЛОЖИТЬ, ИСПОЛЬЗУЮ СВОЮ ВЛАСТЬ. ВОТ О ЧЕМ ЭТА СТАТЬЯ, - О ПРОИЗВОЛЕ ВЛАСТИ. А ведь такая ситуация не только в СОЧИ. ОНА И ПОДМОСКОВЬЕ, В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, В ОРЛЕ, ДА ПО ВСЕЙ МАТУШКЕ РОССИИ.Валентина ЛЗдесь не только ( по вашему) " произвол" власти, но и произвол этого собственника, за сто лет не смог всё сделать по закону оформить, а применил оружие к людям, которые пришли исполнить свою работу, чем они провинились перед ним?МЛМила ЛиковаЯ думаю, всё немного по другому -- часть земли была в собственности, а часть "прихватил", и уже давно считал своей, но оформить на каком основании мог? Никто ему не оформлял, самозахват! В Сочи оформляют через суд, всё, что только можно хоть как- то зацепить, какие-то основания!МЛМила ЛиковаУверяю вас, там дураков нет, значит на эту часть земли ну никаких оснований оформить не было.Елена Мамоноваа при чём здесь приставы,шёл бы разбираться с теми кто принял такое решениеAleksandr Lavrovэто что : кавказцы выше закона ?????????? хренушки . один закон на всех .Владимирпорядочный человек в приставы и росгвардию, да и в полицию служить не пойдет.СергейТы, что ли порядочный? Как трахать в зад будут, мигом вспомнишь про не порядочных, да поздно будет, высокоморальный ты наш.Владимирпока что я таких как ты трахал во всех позахт так что не разевай хлебало.СергейО, первый раз читаю, что человек в гомосятских наклонностях признался. Ну и как, мистер порванное очко с мозгами?Владимирсявкам слова не давали, так чтл захлопни вафельницу и к петухам под шконкуСергей"Даже елку для местных детей всегда организовывал, прямо здесь, на улице Просвещения ее ставил – всегда красивую такую привозил, нарядную. А как-то собаку спас....", и тут я заплакал....Комментировать
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