«Русские нас еще позовут – а пока пусть тухнут»: таджики строят планы по возвращению в Россию, несмотря на депортацию

Нина Грекова Это не мигранты посадили нам на шею, родственников и т.д. Это НАШИ предатели внутри страны, продались... миграционные службы, депутаты Гос.Думы (которым всё мало денег), в Администрации, паспортный стол и т.д.

СС Сергей Скрипальщиков Так в местах их скоплений как раз и множатся грязь и преступления