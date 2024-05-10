Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Русские нас еще позовут – а пока пусть тухнут»: таджики строят планы по возвращению в Россию, несмотря на депортацию

«Русские нас еще позовут – а пока пусть тухнут»: таджики строят планы по возвращению в Россию, несмотря на депортацию

Prt Scr управление МВД по Челябинской области Граждан Таджикистана продолжают проверять и фильтровать на въезде в Россию после трагедии в «Крокусе».

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Комментарии
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Нина Грекова
Это не мигранты посадили нам на шею, родственников и т.д. Это НАШИ предатели внутри страны, продались... миграционные службы, депутаты Гос.Думы (которым всё мало денег), в Администрации, паспортный стол и т.д.
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16 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Так в местах их скоплений как раз и множатся грязь и преступления
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16 час.
Марина Петрова
Передайте им: флаг им в руки, и попутный ветер в жо...у. Плакать не будем. Можем пинка дать для скорости.
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14 час.

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