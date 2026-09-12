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Контрафронт

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Иран: Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что четыре боевика и трое...

Иран: Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что четыре боевика и трое солдат были убиты в ходе операции по обеспечению безопасности и вооруженных столкновений в районе Бахшан Саравана, провинция Систан-Белуджистан, в утренние часы.

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