Иран: Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что четыре боевика и трое солдат были убиты в ходе операции по обеспечению безопасности и вооруженных столкновений в районе Бахшан Саравана, провинция Систан-Белуджистан, в утренние часы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым