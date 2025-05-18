В России цена продажи готового жилья снизилась на 6,9%. Средняя стоимость продажи вторичного жилья в России за полгода снизилась почти на 7%, с 4,58 до 4,29 млн рублей, рассказали в федеральной компании «Этажи».
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