В САФУ пройдёт День открытых дверей

День открытых дверей состоится в субботу, 29 марта, с 12:00 до 15:00 в главном корпусе САФУ.— Уважаемые выпускники школ и учреждений среднего профессионального образования! Приглашаем вас на День открытых дверей САФУ, где вы сможете узнать всё о поступлении, студенческой жизни и возможностях обучения в нашем университете!В субботу, 29 марта, в 12:30 в актовом зале главного корпуса состоится встреча с ответственным секретарем приемной комиссии.