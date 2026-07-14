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RT Russia

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Туск заявил, что первые учения «коалиции желающих» пройдут в Польше осенью

Туск заявил, что первые учения «коалиции желающих» пройдут в Польше осенью

Польский премьер Дональд Туск заявил, что первые учения «коалиции желающих» пройдут в Польше осенью. «Первые учения, в которых примут участие британские и французские войска, пройдут осенью этого года в Польше.

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