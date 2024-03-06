Си Цзиньпин принял участие в дискуссии делегации провинции Цзянсу в рамках 2-й сессии ВСНП 14-го cозыва

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, во вторник принял участие в дискуссии делегации провинции Цзянсу в рамках проходящей 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.