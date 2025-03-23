Лебедев сообщил об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российскими военными был нанесен удар по месту дислокации Вооруженных сил Украины в Умани, расположенной в Черкасской области.
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