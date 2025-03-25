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«Я его слепила из того, что было»: почему виртуальные партнеры набирают популярность

«Я его слепила из того, что было»: почему виртуальные партнеры набирают популярность

В цифровую эпоху, где границы реальности размываются, все большую популярность приобретают виртуальные партнеры — не люди из плоти и крови, а тщательно продуманные цифровые существа, способные к общению и взаимодействию.

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