«Я его слепила из того, что было»: почему виртуальные партнеры набирают популярность

В цифровую эпоху, где границы реальности размываются, все большую популярность приобретают виртуальные партнеры — не люди из плоти и крови, а тщательно продуманные цифровые существа, способные к общению и взаимодействию.
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