Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Интернет всё помнит - дас!

Интернет всё помнит - дас!

Американец, который поиздевался над символом Победы, арестован в России В мае 2022 года Юрий Малёв (на фото выше, жидяра) опубликовал фото трупа российского солдата с привязанной биркой к ноге в виде георгиевской ленты.

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Комментарии
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Александр Симаков
Этот педик (в прямом смысле) - гражданин России с американским гражданством. Уроженец Ленинграда, окончил юрфак Ленинградского университета, уехал в США в 1991 году.  Приехал в Санкт-Петербург повидаться с родственниками.  Родственники, кстати, дали ему &quot;хорошую характеристику&quot;, чтобы ему избрали меру пресечения домашний арест или подписку о невыезде.  Я вот думаю, что надо бы и по соцсетям этих родственников посмотреть, может им вместе Новый год встречать в СИЗО удобнее будет?
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