Интернет всё помнит - дас!

Александр Симаков

Этот педик (в прямом смысле) - гражданин России с американским гражданством. Уроженец Ленинграда, окончил юрфак Ленинградского университета, уехал в США в 1991 году. Приехал в Санкт-Петербург повидаться с родственниками. Родственники, кстати, дали ему "хорошую характеристику", чтобы ему избрали меру пресечения домашний арест или подписку о невыезде. Я вот думаю, что надо бы и по соцсетям этих родственников посмотреть, может им вместе Новый год встречать в СИЗО удобнее будет?