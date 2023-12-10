Американец, который поиздевался над символом Победы, арестован в России В мае 2022 года Юрий Малёв (на фото выше, жидяра) опубликовал фото трупа российского солдата с привязанной биркой к ноге в виде георгиевской ленты.
Интернет всё помнит - дас!
Комментарии
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Александр Симаков
Этот педик (в прямом смысле) - гражданин России с американским гражданством. Уроженец Ленинграда, окончил юрфак Ленинградского университета, уехал в США в 1991 году. Приехал в Санкт-Петербург повидаться с родственниками. Родственники, кстати, дали ему "хорошую характеристику", чтобы ему избрали меру пресечения домашний арест или подписку о невыезде. Я вот думаю, что надо бы и по соцсетям этих родственников посмотреть, может им вместе Новый год встречать в СИЗО удобнее будет?
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