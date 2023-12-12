«Мало куда пускают, выгляжу неважно»: Дмитрий Нагиев впервые пожаловался на отмену из-за его политической позиции

Дмитрий Нагиев последние два года молчит и не появляется на федеральном телевидении. Артист не высказывал громко свою позицию по поводу ситуации в Украине, но предпочел уволиться с Первого канала, что в целом дало понять публике, какую сторону он занимает.
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