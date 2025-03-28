Мёртвая вода позднесоветской культуры

Елена Александровна

Всему своё время! Значит так надо было! И не нам, живущим, как правило 70-90 лет, судить и понимать происшедшее со страной существовавшей всего 73 года. Если кто не помнит, так в 80-х, особенно в конце, в едином порыве вся страна, а не кучка каких-то баб выходили на улицы и что, забыли кучи партбилетов возле райкомов и обкомов КПСС в 91-ом? Не собирались защищать СССР! Все были уверенны в том, что страна будет, как и была, только лучше! Ну, а случилось так, как видимо и должно было случиться! Уровень культуры и самосознания людей был очень низок и все устали от вранья!