Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мёртвая вода позднесоветской культуры

Мёртвая вода позднесоветской культуры

Сначала об очень личном. Совершенно случайно обнаружил страшное: подвержен, граждане. И здорово подвержен! А считал себя таким уравновешенным, стойким, таким, панимаш, «адекватным».

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Комментарии
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Елена Александровна
Всему своё время! Значит так надо было! И не нам, живущим, как правило 70-90 лет, судить и понимать происшедшее со страной существовавшей всего 73 года. Если кто не помнит, так в 80-х, особенно в конце, в едином порыве вся страна, а не кучка каких-то баб выходили на улицы и что, забыли кучи партбилетов возле райкомов и обкомов КПСС в 91-ом? Не собирались защищать СССР! Все были уверенны в том, что страна будет, как и была, только лучше! Ну, а случилось так, как видимо и должно было случиться! Уровень культуры и самосознания людей был очень низок и все устали от вранья!
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4 час.
Елена Александровна
дурак ты ВОВА! от того и живём не пойми как, что такие дураки, как ты правили без Царя в голове и без Бога в душе! но таким тупым объяснять что-то, только время терять! воистину сказано - не мечите бисер перед свиньями!
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4 час.
Елена Александровна
вот-вот, такие педагогические деятели и понавыращивали пустоголовых образованцев! не знаний, не культуры, не ума!
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4 час.
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