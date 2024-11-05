Вопрос с подвохом: механика против робота — что проживет дольше?

Появившийся в 2016 году построенный на платформе MQB-А2 кроссовер , имеющий в родственниках Volkswagen Tiguan II и Audi Q3, ныне пусть и подпираем бодрыми конкурентами в лице Geely Monjaro, но все еще сохраняет статус – по двум причинам.