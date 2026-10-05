ИИ научился читать мысли по сканам мозга

Учёные создали ИИ, который восстанавливает картинки по сканам мозга. Технология может помочь парализованным, но уже вызывает споры об этике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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