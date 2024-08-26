Депутаты: с этого года для получении пенсии необходимо иметь стаж 15 лет

Перерывы в трудовом стаже сами по себе не мешают получить пенсию.С 2024 года для получения пенсии необходимо иметь 15 лет страхового стажа, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин, передает РИА Новости.
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