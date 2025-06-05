Автопоезд "Культура для всех" посетил село Подоскляй Рассказовского округа

Автопоезд "Культура для всех" сделал остановку в селе Подоскляй Рассказовского округа. Для местных жителей и ребят, отдыхающих в детском лагере "Сокол", выступили не только артисты муниципалитета, но и почётные гости из Тамбова – ансамбль русских народных инструментов "Домино", лауреаты многих всероссийских и международных конкурсов.