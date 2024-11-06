Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«А вы знаете, какие у нас расходы?»: Муж Валерии, продюсер Пригожин, возмущен требованием снизить гонорары артистам и жалуется на бедность

«А вы знаете, какие у нас расходы?»: Муж Валерии, продюсер Пригожин, возмущен требованием снизить гонорары артистам и жалуется на бедность

Интересная жизнь с Vera Star На фоне последних скандалов, связанных с неоправданно завышенными гонорарами артистов, в публичном поле все чаще стали озвучиваться мысли, а не пора основательно прикрутить вентиль на трубе, из которой в карманы наших звезд деньги льются нескончаемым потоком.

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