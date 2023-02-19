«Ак Барс» гарантировал себе 1-е место в Восточной конференции

«Ак Барс» обеспечил себе 1-е место в Восточной конференции. Команда под руководством Зинэтулы Билялетдинова сегодня обыграла «Амур» (4:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Популярные статьи
- Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»
- Юлиан Нагельсманн: «Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов. Титулу Бундеслиги не придают большого значения, так что ЛЧ очень важна для меня»
- Александра Бойкова снялась топлес в образе белого лебедя
Свежие комментарии