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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Девину Букеру платят как игроку Топ-10, но последние несколько лет он на это не играет»

Журналисты ESPN Брайан Уиндхорст и Тим Макмэн в подкасте The Hoop Collective скептически оценили перспективы «Финикса» и раскритиковали уровень игры лидера команды Девина Букера с учетом его высокой зарплаты.

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