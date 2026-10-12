Disney green-lights 'Artemis Fowl' animated series

Disney has announced an "Artemis Fowl" animated series is now in the works with author Eoin Colfer serving as an executive producer.
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