Горветстанция на Жерновской купит витамины для животных за 1,2 млн

Ученые давно доказали пользу витаминов и биодобавок, и не только для людей, но и для животных. Различные БАДы добавляют в корма сельскохозяйственных животных, есть специальные витамины для домашних любимцев.
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