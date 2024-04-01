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В Свердловской области задержали сутенера-рецидивиста

В Свердловской области задержали сутенера-рецидивиста

В Свердловской области оперативники уголовного розыска задержали сутенера. Это следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале «Патрульный участок», который ведет Главное управление Министерства внутренних дел России по региону.

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