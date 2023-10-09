Школу в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории обещают построить в конце 2025 года

В Евпатории в микрорайоне Исмаил-Бей ведётся строительство общеобразовательной школы на 480 мест. Фото: пресс-служба Минстроя РК«В настоящее время выполняются работы по устройству цементной стяжки на 3 этаже, производится монтаж воздуховодов 2 этажа, ведутся работы по устройству фасада.
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