Политика как он...
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Политика как она есть

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Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» были признаны вменяемыми, на это указывают результаты экспертизы, сообщил адвокат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева Олег Власов, его цитирует РИА Новости.

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