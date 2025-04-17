Политика как он...
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Политика как она есть

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В Британии недовольны заявлениями Трампа об Украине

В Британии недовольны заявлениями Трампа об Украине

Заявления президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине зачастую ложны, он закладывает сомнения в головы американцев относительно роли Вашингтона в конфликте и смешивает «законные вопросы с российскими тезисами».

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