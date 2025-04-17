Заявления президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине зачастую ложны, он закладывает сомнения в головы американцев относительно роли Вашингтона в конфликте и смешивает «законные вопросы с российскими тезисами».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии