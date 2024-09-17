Политика как он...
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Политика как она есть

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Названы проблемы у Зеленского из-за покушения на Трампа

Названы проблемы у Зеленского из-за покушения на Трампа

Информация о связях подозреваемого во втором покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута с Украиной привлекают нежелательное внимание к Владимиру Зеленскому перед переговорами с американским лидером Джо Байденом, сообщает Bloomberg.

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Комментарии
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ez
elena zimina
Да нет у него никаких проблем, уедет в свой зАмок в англии, или в Италии, или будет играть в казино... ну какие у него проблемы, что еще прикупить?
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14 час.
М
Мария
Нет, Елена! Ждёт его смерть лютая! Богиню возмездия Немезиду никто не отменял! Такое злодейство наказуемо! Спокойной жизни ему не видать. Будет до смерти дрожать, как заяц и бегать по миру, озираясь по сторонам.
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13 час.
Леонид Руси
Да ясно, что Окраина причастна к покушению... Трамп же не хочет посылать туда зелень... А Зеля ещё не всех хохлов истребил по заданию Бидона
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7 час.

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