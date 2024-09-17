Названы проблемы у Зеленского из-за покушения на Трампа

ez elena zimina Да нет у него никаких проблем, уедет в свой зАмок в англии, или в Италии, или будет играть в казино... ну какие у него проблемы, что еще прикупить?

М Мария Нет, Елена! Ждёт его смерть лютая! Богиню возмездия Немезиду никто не отменял! Такое злодейство наказуемо! Спокойной жизни ему не видать. Будет до смерти дрожать, как заяц и бегать по миру, озираясь по сторонам.