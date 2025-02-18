Чувство юмора и любовь к музыке: мы можем наследовать привычки и качества своих родителей

Вопрос о том, насколько объемный багаж дети наследуют от своих родителей, волнует ученых давно. Процесс формирования личности каждого человека в определенной мере зависит от генетики, но также на него влияют окружающая среда, воспитание.
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